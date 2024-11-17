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İHA

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Yoyogi Parkı, Türkiye Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla düzenlenen festivale katılanlar, Türk lezzetlerini deneme fırsatı buldu.

HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ YAPILDI

Türkiye'ye özgü hediyelik eşyaların da satıldığı festivalde, Japon sanatçılar Türk müziği ve geleneksel halk oyunları performansları sergiledi.

Katılımcıların Japon dansçılarla birlikte halay çektiği anlar renkli görüntülere sahne olurken, Japonlardan oluşan Mehter takımının gösterisi de izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

"MEHTER GÖSTERİSİ ÇOK GÜZELDİ"

Türkiye Festivali'ni merak ettiği için Yoyogi Parkı'na geldiğini belirten Yuko Tanaka, "Mehter gösterisi çok güzeldi. Çok beğendi" şeklinde konuştu.

Türk yemekleri yemek ve Mehter gösterisini izlemek için Türkiye Festivali'ne katıldığını belirten Eiko Ishikawa ise, "Çok eğlenceliydi" ifadelerini kullandı.

Mehter takımında yer alan Japon müzisyen Ryuichiro Sakan da, Japon ve Türk birçok kişinin Mehter performansını izlemek için festivale geldiğini belirterek, "Mehter takımı tarafından çalınanlar çok güçlü müzikler. O yüzden herkes dinlemekten çok mutlu oldu" dedi.