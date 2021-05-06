Tolga Ağar kimdir? Milletvekili Tolga Ağar'ın biyografisi

Türk iş insanı ve siyasetçi Tolga Ağar kimdir sorusu vatandaşların merak konusu oldu. Peki Tolga Ağar kimdir? İşte hayatına dair bilgiler..

AK Parti Elazığ Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve Ak Parti Genel Merkez Ege Bölge Koordinatörü Tolga Ağar, gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Hayatı ve kariyerine dair detaylar araştırma konusu olan Milletvekili Tolga Ağar kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu araştırılıyor.

Peki Tolga Ağar kimdir? İşte hayatı ve biyografisi..

TOLGA AĞAR KİMDİR?

Tolga Ağar, 8 Aralık 1975'te Ankara'da doğdu. Eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu olan Tolga Ağar'ın annesinin adı Emel'dir.

Tolga Ağar, İstanbul Şişli Terakki İlkokulu başladığı eğitim hayatına sırasıyla Ankara Yükseliş Ortaokulu ve İstanbul Semiha Şakir Bilge Kağan İstek Vakfı okulları ile devam etti. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, Boston Mount İda College`da burslu olarak Ekonomi ve İşletme bölümlerinde çift anadal lisans eğitimleri aldı.

Tolga Ağar, Hong Kong Türk İş Adamları Topluluğu Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası üyeliği ile Kurucu üyesi olduğu Elazığ Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyelikleri gibi görevler üstlendi.