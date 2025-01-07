Tolga Akalın'dan çok konuşulacak iddia: 31 Mart'ta Meral Akşener'i istifadan Erdoğan vazgeçirdi

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İyi Parti'de gergin hava sürüyor...

Özellikle Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası İyi Parti içindeki tartışmalar devam ederken eski İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve son kurultayda Genel Başkan Adayı olan Mehmet Tolga Akalın, çok konuşulucak bir iddiaya imza attı.

Akalın, 31 Mart gecesi yaşananlara ilişkin Halk TV'de konuştu.

"TEK BAŞIMIZA SEÇİME GİRECEĞİZ"

Açıklamalarında Akalın, yerel seçimler öncesinde Ankara özelinde CHP’yle yaptıkları seçim iş birliğini Türkiye geneline yaymaya hazırlandıkları sırada Meral Akşener’in kendilerine haber vermeden önemli bir karar aldığını belirtti.

Akşener'in, bu kapsamda “Tek başımıza seçime gireceğiz” açıklaması yaptığını bildirdi.

"ERDOĞAN'IN TALEP, RİCA, TALİMATIYLA ADINA NE DERSENİZ DİYİN, AKŞENER İSTİFA ETMEKTEN VAZGEÇTİ"

Burada açıklamalarda bulunan Tolga Akalın'ın ifadeleri şöyle:

Erdoğan'ın siyasi başarının temeli muhalefetini dönüştürmesinden gelir. Meral Akşener artık siyasetçi olma vasfını yitirmiştir. Meral Akşener 31 Mart gecesi istifa edecekti. O gece saat 00.00'da İyi Parti Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yapılacaktı. Ancak Erdoğan'dan gelen bir telefonla; Erdoğan'ın talep, rica, talimatıyla adına ne derseniz deyin, Meral Akşener istifa etmekten vazgeçti. Akşener, Erdoğan'ın talimat memurudur. Meral Akşener artık siyasetin değil tarihin konusudur.

"'81 İLDE TEK BAŞIMIZA SEÇİME GİRİYORUZ' DEDİ"

Meral Akşener’in 31 Mart seçimlerindeki tavrıyla ilgili de konuşan Tolga Akalın, şu sözleri sarf etti:

Meral Akşenir’in ‘olur’uyla Mansur Yavaş’la görüştük, CHP’yle görüştük; anlaştık. Ankara’daki modeli Türkiye geneline yayacaktık. Herşey tamamdı. Sayın Akşener, pazartesi günü bu konuyla ilgili Genel Merkeze gelip bizimle görüşecekti. Kendisine bilgi de verilmişti. Ancak hasta oldu, gelmedi. Salı günü de gitti Uşak’ta, ’81 ilde tek başımıza seçime giriyoruz’ dedi.

KÜRŞAD ZORLU'NUN İSTİFASINA DA DEĞİNDİ

Kürşad Zorlu'nun istifasına ilişkin de konuşan Akalın, şöyle dedi:

Kürşad Zorlu ile 10 gün önce konuştum, böyle bir şey yok diyordu. Bana göre, İyi Parti'den istifa edeceğini kendi de son anda öğrendi. Bana göre, kendi de şaşırdı. İyi Parti çözülüyor, İyi Parti yok oluyor.

"HTS KAYITLARINA BAKILABİLİR"

Akalın'ın iddiaları sonrası Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, programa mesaj gönderdi.

Mesajında, “31 Mart gecesi Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi olmamıştır. HTS kayıtlarına bakılabilir.” ifadelerine yer verdi.