Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların TOMA'ları uğurlama görüntülerini paylaştı.

Orman yangınlarını söndürmek için ekipler, karadan ve havadan yoğun çaba harcadı.

Gönüllü vatandaşlar söndürme çalışmalarına katılırken, çeşitli illerden destek araçları yangın bölgelerine sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de bu doğrultuda TOMA'ları Antalya'nın Manavgat ilçesinde devreye aldı.

TOMA'LARA ÇİÇEKLİ UĞURLAMA

Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlayan araçlar ve görevli personel, vatandaşların çiçekleri ile Manavgat'tan uğurlandı. O anlar, EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşıma "Bu gayret söndürecek. Bu birlik yeşertecek." notu düşüldü.

TOMA'lar, Manavgat'tan çiçeklerle uğurlandı ViDEO