Tombala nasıl oynanır? Tombala oyun kuralları nelerdir?

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez oyunu tombala, bu akşam da ailelerin tercihi olacak. Evde keyifli vakit geçirmek isteyenler, tombala nasıl oynanır, tombala kuralları nedir araştırıyor.

Yılbaşı akşamlarının olmazsa olmaz oyunu tombala, ailelerin özellikle de çocukların ilgi odağı oluyor.

Tombala oynamak için uzun işlemler yapmanıza veya strateji geliştirmenize gerek yok. Tombalada kazanmak için yapmanız gereken tek şey torbadan çıkan sayıları iyi takip etmek. Eğer şanslıysanız, kartınızdaki bütün çinkoları tamamlar ve oyunu kazanırsınız.

Peki tombala nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir?

TOMBALA NEDİR?

Tombala bir torba içerisinden numaralı taşlar çekilmek suretiyle, üzerinde numara yazılı olan kâğıtlarla oynanan şans oyunları arasında yer alır. Kart üzerinde yer alan tüm numaraların kapatılmasına tombala denir.

Tombala kelimesi dilimize İtalyanca kökenli ‘tombolo’ kelimesinden geçmiştir.

1900'lü yıllara gelindiğinde, matematik profesörü Carl Leffler bu oyun üzerinde çalışıp tombalayı geliştiriyor. Bu yıllarda tombala, çocukların sayıları öğrenmesi için okullarda oynatılır hale gelmiş.

Günümüzde ise tombala, ''bingo" ismiyle tüm dünyaya yayılmış durumda.

TOMBALA NASIL OYNANIR?

Bezden yapılmış olan bir torba içerisinde 1’den 90’a kadar yazılı olan taşlar veyahut kâğıt parçaları bulunmaktadır.

Oyuna katılım gösteren her oyuncuya bu rakamların rastgele yazılmış olduğu 24 ya da 30 dikdörtgen şeklinde kart dağıtılır.

Karttaki sayılar genellikle 3 sıradan oluşmaktadır. Oyun devam ettiği müddetçe kişi torbasını alır ve rakamları rastgele seçer. Bu kişi rakam seçerken aynı zamanda karta da sahip olabilir.

Torbadan çekilen her bir sayı çekildiği an yüksek sesle söylenir. Söylenen numara eğer oyunculardan birinde veya birkaçında mevcutsa, oyundan önce hazırlanmış olan boş kâğıt ya da karton parçaları vasıtası ile numara kart üzerinde kamufle edilir.

Bir kartın bir satırı üzerinde yer alan tüm numaralar tamamen kapatılmış olursa buna ‘birinci çinko’ adı verilir. Kişi dilediği takdirde bunu yüksek sesle dile getirebilir.

Kart üzerindeki tüm numaraların kapatılmış olması ile de tombala olur ve karttaki numaraların tamamını kapatıp bitirenler ‘tombala’ diye bağırır.

TOMBALA OYUNU KURALLARI