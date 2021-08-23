Toplu sözleşme ikramiyesi 2021: Kimler, ne zaman ve ne kadar alacak?

Toplu sözleşme ikramiyesi 2021: Kimler, ne zaman ve ne kadar alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme görüşmelerinin ardından verilecek ikramiyelere dair açıklamalarda bulundu. Peki toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar, kimler alabilir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı.

Bakan Bilgin, 2 milyonu ilgilendiren toplu sözleşme ikramiyesinin arttığını da duyurdu. Toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanacak olan vatandaşlar, detayları araştırmaya koyuldu.

Peki, Toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu? Kimler ne zaman alacak? İşte ayrıntılar...

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NEDİR?

Mevcutta alınan İlave tediye ikramiyelerin dışında Mart ve Eylül aylarında ödenen 30' ar günlük sendika toplu sözleşme ikramiyesi ödenir.

Toplu Sözleşme İkramiyesi, sendika üyesi ile, sendika üyesi olmayanlar arasında, bu kanunca öngörülen tek farktır.

KİMLER TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Toplu sözleşme ikramiyesi, 375 Sayılı KHK’nın ek 4.maddesinde şu şeklide düzenlenmiştir;

“25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırk beş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.” Bu düzenlemeye göre, herhangi bir sendikaya üye olan memurlara ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında, en son imzalanmış toplu sözleşmede belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir."





TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Bakan Vedat Bilgin, "135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira yaptık. Sözleşme bu süreç içerisinde tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.