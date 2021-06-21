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    Toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor

    Toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor." dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.06.2021 - 19:42
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 20:11
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3,5 saat süren Kabine toplantısı sornası kameraların karşısına geçti.

    Koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası seyahat kısıtlaması ile şehir içi toplu taşıma araçlarındaki kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

    KISITLAMALAR 1 TEMMUZ İTİBARİYLE KALDIRILDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor." dedi.

    Buna göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatanadaşlara getirilen kısıtlamalar 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı.

    Toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama VİDEO

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