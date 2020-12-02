Toplu taşıma kimlere yasak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs metro metrobüs kullanabilir mi?

Toplu taşıma kimlere yasak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs metro metrobüs kullanabilir mi?

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle belirli saatlerde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, toplu taşıma araçlarına binip binemeyeceklerini araştırıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerle birlikte toplu taşıma kuralları da değişti.

Artan vaka sayılarını kontrol altına almak ve toplu taşımadaki sosyal mesafe kurallarını düzenlemek amacıyla, risk grubunda sayılan 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler için yeni kısıtlamalar eklendi.

Toplu taşıma kullanmak yasaklandı mı, kimler metro metrobüs otobüs kullanabilir gibi soru işaretleri oluşurken, detaylar merak ediliyor..

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içinde 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Bu saatler hâricinde paylaşılan yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Tüm Türkiye’de 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı vatandaşlar da gün içinde 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler hâricinde belirtilen yaş gruplarındaki kişilerin sokağa çıkmaları kısıtlandı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTININ TOPLU TAŞIMAYA BİNMESİ YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanamayacağını duyurdu.

Erdoğan konuşmasında, birçok mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye’nin, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de kazanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ya da belirlenen bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının ciddi bir biçimde denetleneceğini söyledi.

Daha önceki genelgelerde paylaşılan istisnalar dışında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların, herhangi bir metro, otobüs, metrobüs, marmaray, tramvay, vapur gibi toplu taşıma araçlarını kullanamayacağı açıklandı.