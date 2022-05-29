Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu ulaşımda maske zorunluluğunun kalktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!

Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

Ayrıntılar geliyor...