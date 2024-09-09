Toprağa verilen Narin okulunda anıldı Yeni eğitim senesi bugün başlarken Diyarbakır'da vahşice öldürülen Narin, okula gitmesi gerekirken cenaze namazı kılınıp defnedildi.

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Haber Merkezi

Türkiye minik Narin'e ağlıyor...

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra geçtiğimiz gün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

Otopsi raporunun ardından cenazesi ailesine teslim edilen Narin ise bugün son yolculuğuna uğurlandı.



Yaşasaydı bugün okula başlayacak olan Narin'in sınıfında da büyük hüzün hakimdi.



İLK DERS...

Arkadaşları ve öğretmenleri tarafından Narin'in bugün okul sırasına çiçekler ve fotoğraflar konuldu.

Yeni eğitim senesinin ilk derslerini Narin'siz yapan öğrenciler de bu olaydan olumsuz etkilendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, TRT’ Haber’de katıldığı canlı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLECEK

Narin’in başına gelen olaydan dolayı ve Özel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bir ekibin Diyarbakır’a gittiğini belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı;



Narin çocuğumuzun okulunda eğitim-öğretim yılının açılışını orada yaptılar. 4 arkadaşımız özel olarak da travma konusunda, travmayla mücadele konusunda ilk müdahaleler konusunda eğitilmiş yetkin 4 arkadaşımız Genel Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüzdeki uzman arkadaşlarla beraber eğitim-öğretimi orada açtılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yetkilileriyle beraber okuldaki çocuklarımızın yas ve travma konusundaki süreci atlatmalarına ilişkin alınabilecek tedbirleri aldılar.