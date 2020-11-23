Toprak Dede kimdir? TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca kimdir, ne zaman öldü?

KPSS ortaöğretim sınav sorularından biri olan Toprak Dede olarak bilinen TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca merak konusu oldu. İşte Toprak Dede Hayrettin Karaca'nın hayat hikayesi...

Toprak Dede Hayrettin Karaca 2020 ocak ayında 97 yaşında hayatını kaybetti. Doğa ve yeşil sevgisiyle bilinen Hayrettin Karaca Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Peki, TEMA Vakfı kurucusu Toprak Dede kimdir? İşte Hayrettin Karaca hakkında bilgiler…

HAYRETTİN KARACA KİMDİR?

4 Nisan 1922'de Balıkesir Bandırma'da dünyaya gelen Hayrettin Karaca'nın babası 1917'de Türkiye'nin köklü giyim markası Çift Geyik Karaca'yı kurdu. Hayrettin Karaca da ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi.

Doğa ve yeşil sevgisiyle bilinen Hayrettin Karaca Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi.

14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir. Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca'dan "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım" diye bahsetmektedir.

İstanbul'da 97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca, Fatih Camii'ndeki namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanmıştır.

TOPRAK DEDE KİMDİR?

Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit, 11 Eylül 1992 yılında TEMA Vakfı’nı birlikte kurdular.

Amaçları Anadolu’da yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmekti. Hedefleri ise bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamaktı.

TEMA’nın “Türkiye Çöl Olmasın” sloganı toplumda büyük yankı uyandırdı. İlk kez önlem alınmazsa ülkemizin çöl olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bu kadar yüksek sesle dile getirilmişti.