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    Toptan elektrik satış fiyatlarında indirim geldi

    Toptan elektrik satış fiyatlarında indirim geldi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik dağıtım şirketlerine yılın ikinci çeyreği için geçerli olmak üzere yüzde 17,5 indirime gitti.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.03.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 09:42
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    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 26 Mart tarihli ve 31.435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi.

    EPDK'nın kararına göre, dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 16,9149 kr/kWh seviyesinde bir tarife uygulanacak.

    YÜZDE 17.5'LİK İNDİRİM

    Bu rakam birinci çeyrekte geçerli olan 20,5000 kr/kWh seviyesindeki tarifeye göre yüzde 17,48'lik bir indirimi temsil ediyor.

    Karar ile genel aydınlatma kapsamında dağıtım şirketlerine birinci çeyrek döneme göre bir değişiklik yapılmadan 33,0000 kr/kWh'lik mevcut tarife uygulanmaya devam edecek.

    FATURALARA İNDİRİM İÇİN AÇIKLAMA YAPILMADI

    Dağıtım şirketlerine yapılan bu indirim vatandaşın faturasına şu an yansımayacak.

    Toptan elektrik satış fiyatlarında indirim geldi #1

    Toptan elektrik satış fiyatlarında indirim geldi #2

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