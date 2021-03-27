- Haberler
- Gündem Haberleri
- Toptan elektrik satış fiyatlarında indirim geldi
Toptan elektrik satış fiyatlarında indirim geldi
- AA & Ensonhaber
- 27.03.2021 - 09:26
- Güncelleme : 27.03.2021 - 09:42
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 26 Mart tarihli ve 31.435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi.
EPDK'nın kararına göre, dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 16,9149 kr/kWh seviyesinde bir tarife uygulanacak.
YÜZDE 17.5'LİK İNDİRİM
Bu rakam birinci çeyrekte geçerli olan 20,5000 kr/kWh seviyesindeki tarifeye göre yüzde 17,48'lik bir indirimi temsil ediyor.
Karar ile genel aydınlatma kapsamında dağıtım şirketlerine birinci çeyrek döneme göre bir değişiklik yapılmadan 33,0000 kr/kWh'lik mevcut tarife uygulanmaya devam edecek.
FATURALARA İNDİRİM İÇİN AÇIKLAMA YAPILMADI
Dağıtım şirketlerine yapılan bu indirim vatandaşın faturasına şu an yansımayacak.