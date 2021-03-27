Toptan elektrik satış fiyatlarında indirim geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik dağıtım şirketlerine yılın ikinci çeyreği için geçerli olmak üzere yüzde 17,5 indirime gitti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 26 Mart tarihli ve 31.435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi.

EPDK'nın kararına göre, dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 16,9149 kr/kWh seviyesinde bir tarife uygulanacak.

YÜZDE 17.5'LİK İNDİRİM

Bu rakam birinci çeyrekte geçerli olan 20,5000 kr/kWh seviyesindeki tarifeye göre yüzde 17,48'lik bir indirimi temsil ediyor.

Karar ile genel aydınlatma kapsamında dağıtım şirketlerine birinci çeyrek döneme göre bir değişiklik yapılmadan 33,0000 kr/kWh'lik mevcut tarife uygulanmaya devam edecek.

FATURALARA İNDİRİM İÇİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Dağıtım şirketlerine yapılan bu indirim vatandaşın faturasına şu an yansımayacak.