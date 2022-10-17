Torba yasada neler var? Torba yasa maddeleri neler? Milyonların beklediği 2022-2023 torba yasa maddeleri!

52 maddenin yer aldığı torba yasanın 25 maddesi kabul edildi. Peki torba yasada neler var? Torba yasa maddeleri neler? İşte milyonların beklediği torba yasa maddeleri...

Milyonların beklediği 52 maddeden oluşan yeni torba yasa vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler başladı. Yeni torba yasa hakkında yaşanan gelişmeler merak konusu oldu.

Sicil affı, KYK borçları, Basın Kanunu, pandemi yasakları, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplaması, EYT düzenlemesi gibi birçok önemli konuların bulunduğu yeni torba yasada vatandaşları ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra vatandaşlar, “Torba yasada neler var? Torba yasa maddeleri neler?” sorularını araştırıyor. İşte herkesin beklediği torba yasa maddeleri…

Torba yasada neler var?

52 maddelik torba yasa teklifleri TBMM'ye sunuldu. Ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşlar ise yaşanan gelişmeleri merak ediyor.

Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı. İşte Meclis'e sunulan torba yasa maddeleri...

2 bin TL'den küçük alacaklar

Mustafa Elitaş, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılan 2 bin TL ve altındaki alacakların tasfiye edileceğini söyleyerek, "GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek." dedi.

Covid Cezaları

Pandemi dönemi boyunca yapılan, başta maske takmama olmak üzere kesilen bütün idari para cezalarının tahsilinden vazgeçildi. Fakat cezayı ödeyen kişilere para iadesi gerçekleşmeyecek.

Sicil Affı

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler 1 Temmuz 2023’e kadar borçlarını öder veya yapılandırırsa olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak. Bu işlemi yapacak banka, finans kuruluşlarına cezai veya hukuki sorumluluk doğmayacak.

KYK faizleri

1 milyon 292 bin kişinin öğrenim kredisi, 26 bin kişinin de katkı kredisinde uygulanan faizler silinecek. Kredi borçlarında enflasyon farkları kaldırılacak ve sadece alınan kredi geri ödenecek. Kredi borçlarının faiziyle birlikte 27.6 milyar liraya ulaştığı belirtiliyor.

Basın Kanunu

Meclisin yeni yasama yılında ilk işinin kamuoyunda dezenformasyonla mücadele yasası olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacağını dile getiren Elitaş, TBMM Genel Kurulunda gelecek hafta Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçiminin yapılacağını bildirdi.

Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteği

Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin bunlardan biri olduğunu ifade eden Elitaş, düzenlemeyle, işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını bildirdi.

İhracatçılara Çifte pasaport

Mustafa Elitaş, “Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz.” dedi.

Ardından, “Ticaret Bakanımız ihracata çok ehemmiyet veriyor. Ben de eski Ekonomi Bakanı, eski Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi ve eski İhracatçılar Birliği Başkanı görevini yapan biri olarak bunun çok önemli bir düzenleme olduğunu düşünüyorum.” sözlerini dile getirdi.

Ayrıca, 20 yıl önce yılda 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye'nin, 2022 sonunda 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağını belirtti.

Çatılarda güneş enerjisi ile elektrik üretimine teşvik

Mustafa Elitaş, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, diğer kurum ve kuruluşlarla görüştük. Vergi mükellefiyeti, defter tutma mecburiyeti olmayanlar için 25 kilovatlık kısmı 50 kilovata kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yükseltmeye çalışacağız.” dedi.

Kur korumalı mevduat

Mustafa Elitaş, kur korumalı mevduat ile ilgili, “Mart 2022'de işletmeleri kur korumalı mevduata dahil ettik. Süresi 2022 sonuna kadardı. Yasanın içeriğinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil, yalnızca süreyi 31 Aralık 2023'e kadar uzatmış oluyoruz. Özellikle işletmeler, bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar.” açıklamalarında bulundu.

EYT yasası düzenlemesi

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalardan bahseden Mustafa Elitaş, “Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek.” dedi.



