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    Torunları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce koşarak sarıldı

    Torunları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce koşarak sarıldı

    Cuma namazı sonrası Ayasofya Camii'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarının, kendisine koşarak sarılma anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 09:10
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Taksim Camii'nin açılışı gerçekleştirmesinin ardından Ayasofya Camii'ne gitmişti.

    Ayasofya Camii'nde hafızlık icazet törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye giriş anlarından bir görüntü dikkat çekti.

    TORUNLARI KOŞARAK SARILDI

    Hafızlık yapan kişiler arasında torunu Ömer Tayyip Erdoğan'ın da bulunmasının yanında, Erdoğan'ı gören torunlarının kendisine koşma anları kameraya yansıdı.

    "İYİYİM DEDECİM, SEN NASILSIN"

    Koşarak kendisine sarılan torununa nasıl olduğunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İyiyim dedecim, sen nasılsın." cevabını aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu, daha sonra dedesinin yanından ayrıldı.

    Torunları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce koşarak sarıldı VİDEO

    Torunları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı görünce koşarak sarıldı #1

    Torunları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı görünce koşarak sarıldı #2

    Torunları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı görünce koşarak sarıldı #3

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