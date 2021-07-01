'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın bozuk Türkçesi

'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın, açıklamasını okurken bozuk Türkçesiyle dikkat çekti.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırarak yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, ortaya çıktı.

Aydın, dün akşam saatlerinde avukatları aracılığıyla videolu açıklama yaptı.

BOZUK TÜRKÇESİ DİKKAT ÇEKTİ

Videoda teslim olacağını duyuran Aydın, bozuk Türkçesiyle dikkat çekti.

Aydın'ın, açıklamasını bir ekrandan okumasına rağmen sürekli teklemesi ve duraklaması Türkçeyi uzun süredir kullanmadığını ortaya çıkardı.

"HEDEFİM, EK GELİR ELDE EDİLMESİNİ SAĞLAMAKTI"

Bozuk Türkçesiyle açıklamasını zar zor tamamlayabilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın açıklaması şu şekilde:

"Merhabalar ben Mehmet Aydın, bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim, oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığımız paradan faydalanmaları ve ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yaptığı açıklama



"KİMSEYİ DOLANDIRMAK GİBİ BİR GİRİŞİMİM OLMADI"

Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak gibi bir girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

"MAĞDURİYETLERİ GİDERMEK ADINA ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

"HÜR İRADEMLE TÜRK YARGISINA TESLİM OLACAĞIM"

Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."



