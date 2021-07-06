Mehmet Aydın’ın, memleketinde, babasının üzerine kayıtlı kaçak villası yıkılmayı bekliyor.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın, Giresun’un Espiye ilçesinde bir dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın’ın, 2016 yılında Aydınlar köyünde yaptırdığı 2 katlı ahşap kaçak villanın babası Murat Aydın adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Ayrıca villanın çevresinin güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü.

KİMSENİN YAŞAMADIĞI TESPİT EDİLDİ

2017 yılında baba Murat Aydın’ın yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı tespit edildi.

Kaçak villaya yönelik yıkım çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi. Mehmet Aydın’ın da yıllardır köyüne uğramadığı öğrenildi.

Aydınlar köyünde kimse, ‘Tosuncuk’ ile ilgili konuşmazken, amcası köy muhtarı Yılmaz Aydın da gazetecilere herhangi açıklama yapmadı.

'Çiftlik Bank' mağdurlarının, muhtar Aydın’ı arayarak tehdit mesajları gönderdiği öğrenildi.

GİZLİLİK KARARI KONULDU

Mehmet Aydın’ın ifadesi sürerken, dosyaya gizlilik kararı konuldu.

İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna saat 22.00'de başlandı.

60 SAYFALIK SORU HAZIRLANDI

Aydın'ın yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporları ile karşılaştırılması sonrası, 60 sayfadan oluşan soru hazırlandı.

Mehmet Aydın 3 avukat eşliğinde alınan ifade işlemi sürüyor.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın Giresun’daki kaçak villası VİDEO