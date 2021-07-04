Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi

Çiftlik Bank'ın Tosuncuk lakaplı kurucusu Mehmet Aydın, ilk ifadesinde mağdurlara olan borcunu ödeyeceğini belirtti.

Brezilya'dan Türkiye'ye gelerek teslim olmak istediğini söyleyen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 3 Temmuz akşamı 22.10'da Türkiye'ye iniş yaptı.

3 Türk yetkili eşliğinde geldiği Türkiye'de adli işlemleri devam eden Tosuncuk, ifade verdi.

TRT Haber'in ulaştığı Tosuncuk'un ilk ifadesinde borçlarına ilişkin açıklama yaptığı da belirtildi.

BORÇLARINI ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle teslim olduğunu belirten Mehmet Aydın, ifadesinde borçlarını ödeyeceğini aktardı.

Tosuncuk, borcu kadar alacakları da olduğunu ve borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söyledi.

ALACAKLARININ BULUNDUĞU LİSTEYİ GETİRDİ

Brazilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.

Neden teslim oldun sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği öğrenildi.