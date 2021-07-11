'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın malikanesinin fotoğrafları

Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Türkiye’den kaçarak yerleştiği Uruguay’da yaşadığı ev ortaya çıktı.

'Tosuncuk' lakabıyla tanınan Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın, 2018 yılında Türkiye’den Uruguay’a kaçarak bu ülkeye yerleşmişti.

İki yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiden 500 milyon TL'den fazla para toplayarak kaçan Aydın’ın yaşadığı malikane ortaya çıktı.

TOSUNCUĞUN SÜPER LÜKS MALİKANESİ

Uruguay’ın en lüks yerlerinden biri olan San Jose’deki Marina de Santa Lucia bölgesindeki ev bin 500 metrekarelik bir arsanın içerisinde bulunuyor.

Bin 500 metrekarelik malikanede sauna, ısıtmalı yüzme havuzu, üç yatak odası ve altı banyo bulunurken evin içerisinde kumar bölümü de var.

RULET VE BİLARDO MASASI, YETMİŞ METRE UZUNLUĞUNDAKİ İSKELE...

Rulet ve bilardo masası bulunan evin deniz kıyısında olduğu görülürken, evin kendine ait yetmiş metre uzunluğunda iskelesi bulunuyor.

Bir barı andıran salonun yanı sıra, şarap mahzeninin de bulunduğu evde, ikisi bahçede olmak üzere üç barbekü alanı yer alıyor.

GEÇEN AY 290 BİN DOLARA SATILDI

8 milyon dolar kara para aklama suçu nedeniyle mallarına el koyulan Tosuncuk’un Ferrari’si 2019 yılında 271 bin dolara satılırken, yaşadığı malikane de geçtiğimiz ay 290 bin dolara satılmıştı.