'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın teslim olma süreci

Çiftlik Bank oyununun kurucusu olarak bilinen ve dolandırıcılıkla suçlanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'deki sorgusu sürüyor.

2018 yılında Çiftlik Bank isimli bir oyun kuran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 1 milyar liradan fazla vurgun yaparak kullanıcılarını dolandırdı.

Kullanıcılarını dolandırmasının ardından Brezilya'ya kaçan Tosuncuk, 1 Temmuz günü Türkiye'ye dönmek istediğini ve yargılanmak istediğini belriten bir açıklama yaptı.

Ancak Tosuncuk'un teslim olma süreci bir anda gerçekleşmedi.

TOSUNCUK GÖZALTINDA

Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın'ı taşıyan THY'nin TK16 sefer sayılı uçağı, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 09.40'ta havalandı.

İstanbul Havalimanına saat 22.10'da getirilen Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin havalimanındaki ek binasına götürüldü.

Aydın daha sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne getirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında buraya getirilen ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verildiği öğrenilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BREZİLYA'DAKİ YAKALAMA SÜRECİ

On binden fazla kullanıcısını dolandırarak 1 Temmuz günü teslim olmak istediğini duyuran Tosuncuk'un 3 Temmuz akşamı Türkiye'ye getirilmesinin ardından Brezilya'da neler yaşandığı da merak konusu oldu.

Teslim olacağına ilişkin bir video hazırlayan Tosuncuk, videoyu yayınladıktan sonra işi avukatlarına bıraktı.

Aydın'ın avukatları Sao Paulo Başkonsolosluğu’nu arayarak müvekkillerinin Türkiye'ye dönme talebi olduğunu iletti.

SEYAHAT DÖNÜŞ BELGESİ HAZIRLANDI

Konsolosluğun bilgisi dahilinde ilerleyen süreçte şahsi rıza görüldüğü için Başkonsolosluk Ankara ile görüşme sağladı.

Bu gibi durumlarda pasaport yerine seyahat belgesi veren konsolosluk, Ankara ile irtibatının ardından Aydın'a 'seyahat dönüş belgesi' hazırladı.

INTERPOL İLE İRTİBAT KURULDU

Aynı zamanda aktarmasız direkt uçuş için THY ile de yapılan görüşmenin ardından Tosuncuk'un Türkiye'ye geliş günü 3 Temmuz olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 29 kişiyi arayan Interpol'de adı kırmızı bültenle geçen Mehmet Aydın nedeniyle Türkiye, Interpol ve Brezilya makamlarıyla da irtibat kurdu.

TÜRKİYE'DEN 3 POLİS REFAKAT ETTİ

Aydın, 2 gün boyunca Başkonsolosluk’ta kalırken, ona Türkiye’ye kadar refakat edecek Emniyet Genel Müdürlüğü’nden üç polis de uçakla Sao Paulo’ya gitti.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir." denildi.

ADLİ İŞLEMLER TAMAMLANACAK

Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın'ın, adı geçen ülkede yakalanarak bugün itibariyle iade edildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

75 BİN 260 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sao Paulo'daki Türk Konsolosluğuna teslim olan, "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa ve Geyve cumhuriyet başsavcılıklarında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERLE YAZIŞMALAR YAPILDI

Adalet Bakanlığınca bugüne kadar Mehmet Aydın’ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli iş birliği çerçevesinde temasa geçilirken, Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı.

ŞUBAT 2021'DE TALEP YİNELENDİ

Firari Aydın'ın Brezilya’da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 yılı haziran ayında Brezilya'dan iadesi istendi. Yargı kararlarını içeren Adalet Bakanlığının iade talebi son olarak Şubat 2021'de bir kez daha Brezilya’ya hatırlatılarak iade talebi yinelendi.

HAKKINDA ÇIKAN YAKALAMA KARARLARI

Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan

Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.