Tosuncuk Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu

2018 yılında 'Çiftlik Bank' adı altında, binlerce kişiyi dolandırarak kayıplara karışan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Sao Paulo'da teslim oldu.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden yüksek kâr payı vaadiyle binlerce kişiyi mağdur ederek milyonlarca lirayla izini kaybettirmişti.

Mehmet Aydın'ın yerinin tespiti için Uluslararası Özel Dedektif Birliği’ne üye bir şirket ile çalışmaya başlanmıştı.

BREZİLYA'DA KALIYORDU

Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda firari Mehmet Aydın'ın, Brezilya'da kaldığı tespit edilmişti.

TESLİM OLDU

Interpol'ün “Most Wanted” yani “en çok aranan” listesine giren Aydın, bugün Sao Paulo'da teslim oldu. Aydın'ın, Brezilya'daki işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

Interpol’ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracalığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

"AMACIM, KİŞİLERİN EK GELİR ELDE ETMELERİNİ SAĞLAMAKTI"

Aydın, dün akşam saatlerinde avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş aracılığıyla bir açıklama yapmıştı. En kısa sürede Türk adaletine teslim olacağını söyleyen Aydın, şu ifadelere yer vermişti:

"Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin, hem oyun oynamalar, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi.

"BEN DE MAĞDUR OLDUM"

Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

"SUÇSUZLUĞUMU KANITLAYACAĞIM"

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yaptığı açıklama VİDEO