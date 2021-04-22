Thodex'de yaşananların ardından Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer, vatandaşlar tarafından kripto para dünyasının yeni Tosuncuk'u olarak lanse edildi. Peki, Tosuncuk Mehmet Aydın kimdir?

Türkiye’de en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan Thodex'in kullanıcıları, hesaplarına ulaşamayınca savcılıklara ulaşarak şikayette bulundu.

Müvekkilleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğunu açıklayan Avukat Oğuz Evren Kılıç, ''Thodex’in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan akşamı yurtdışına çıktığını öğrendik'' dedi.

Twitter'da da en çok konuşulan konular listesinin başında Thodex dolandırıcılığının ardından akıllara Çiftlikbank vurgununu yapan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın geldi.

Peki, Tosuncuk Mehmet Aydın kimdir? Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın ne yapmıştı? İşte detaylar...

TOSUNCUK MEHMET AYDIN KİMDİR?

31 Mayıs 1991 tarihinde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dünyaya gelen ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın, aslen Giresundur. İlk ve ortaokulu Bursa'da tamamlamıştır ve Fatih adında bir ağabeyi vardır.

Bir dönem Egoman takma adıyla rap klipleri çeken Mehmet Aydın, Ağustos 2016 tarihinde merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan ve ilk etapta oyun olarak geliştirdiği Çiftlik Bank adlı şirketi kurmuştur.

4-5 ay sonra biriken paralarla birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açan Aydın, 2017 yılında evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018 tarihinde boşanmıştır.

SGK kayıtlarında Mehmet Aydın'ın isminin yer aldığı eğlence mekanının sahibi Yusuf Sabahyıldızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın, 2013 yılında sahibi olduğu iş yerinin mutfak bölümünde bulaşıkçı olarak çalıştığını söylemiştir.

MEHMET AYDIN NE YAPMIŞTI?

2016 yılında Çiftlik Bank adlı oyunu kurmuştu. Sosyal medya oyunu FarmVille'den esinlenilerek yapılan Çiftlik Bank'ta, oyuncular farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alabiliyordu. Bu masrafları karşılamak için ve yetiştirilen hayvanlar karşılığında para kazanmak için dijital ödeme sistemlerini kullanabiliyorlardı.

Mart 2018 tarihinde şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin malvarlığına el kondu ve yetkilileri tutuklandı.

Şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan şirketin kurucusu Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

Mehmet Aydın'ın yerinin tespiti için Uluslararası Özel Dedektif Birliği’ne üye bir şirket ile çalışmaya başlandı.

Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda firari Mehmet Aydın'ın son olarak Brezilya, Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği belirlendi.

Hesabına aylık düzenli olarak 4-5 kripto para hesabından 150 bin dolara yakın bir para girişi olduğu tespit edilen Aydın'ın Brezilya'da bir adreste kaldığı netleşti.

Toplanan veriler ve adresine ilişkin konum bilgileri mahkemeye ve Türk İnterpol'üne bildirildi. Uluslararası bürokratik engellerden kaynaklı olarak Aydın'ın Brezilya'daki adresinde yakalanarak Türkiye'ye getirilemediği öne sürüldü.