Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye'ye ne zaman gelecek? Tarih ve saati belli oldu!

Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye'ye ne zaman gelecek? Tarih ve saati belli oldu!

Çiftlikbank adı altında binlerce kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iade edileceği tarih ve saat netleşti. Peki tosuncuk ne zaman dönüyor?

Geçtiğimiz günlerde "Türk yargısına teslim olacağım" açıklamasını yapan Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Çiftlik Bank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın, 1 Temmuz Perşembe günü Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

Akabinde Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalar başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Mehmet Aydın ile ilgili detayları açıkladı.

Mağdur edilen binlerce kişinin merakla araştırdığı Mehmet Aydın Türkiye'ye ne zaman gelecek sorusu yanıt buldu. Peki Mehmet Aydın teslim oldu mu? Tosuncuk ne zaman Türkiye'ye gelecek? İşte ayrıntılar...

ÇİFTLİK BANK TOSUNCUK MEHMET AYDIN TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Çiftlik Bank vurgunu 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 22.30'da Türkiye'de olacak.