Tosuncuk Mehmet Aydın'ın adresi netleşti

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a ilişkin yürütülen araştırma tamamlandı.

'Çiftlik Bank' adı altında, yüksek kar payı vaadiyle binlerce kişiyi dolandırarak kayıplara karışan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yerinin tespiti için Uluslararası Özel Dedektif Birliği’ne üye bir şirket ile çalışmaya başlanmıştı.

Aydın'ın izini sürmek için harekete geçen dedektiflik bürosu, çalışmalarını tamamladı.

BREZİLYA'DA KALIYOR

Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda firari Mehmet Aydın'ın son olarak Brezilya, Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği belirlendi.

Hesabına aylık düzenli olarak 4-5 kripto para hesabından 150 bin dolara yakın bir para girişi olduğu tespit edilen Aydın'ın Brezilya'da bir adreste kaldığı netleşti.

BİLGİLER INTERPOL'E SUNULDU

Toplanan veriler ve adresine ilişkin konum bilgileri mahkemeye ve Türk İnterpol'üne bildirildi.

Uluslararası bürokratik engellerden kaynaklı Aydın'ın Brezilya'daki adresinde yakalanarak Türkiye'ye getirilemediği öne sürüldü.