Tosuncuk teslim mi oldu? Mehmet Aydın nerede, hangi ülkede? Geri döneceğim demişti..

Tosuncuk teslim mi oldu? Mehmet Aydın nerede, hangi ülkede? Geri döneceğim demişti..

Çiftlik Bank'ın kurucusu olan ve 2018 yılında binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Mehmet Aydın ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Peki Mehmet Aydın teslim mi oldu, nerede?

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili yaşanan gelişmeler merak ediliyor.

Dün akşam saatlerinde milyonlarca lirayla ortadan kaybolan Mehmet Aydın'dan haber gelmişti.

Avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş aracılığıyla bir açıklamada bulunan Mehmet Aydın, en kısa sürede bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını söylemişti.

Mehmet Aydın'ın bu açıklamasının ardından bugün flaş bir gelişme yaşandı. Peki Tosuncuk teslim mi oldu? Çiftlikbank dolandırıcısı Mehmet Aydın nerede, hangi ülkede? İşte detaylar...

MEHMET AYDIN TESLİM Mİ OLDU, NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden yüksek kar payı vaadiyle binlerce kişiyi mağdur ederek milyonlarca lirayla izini kaybettirmişti.

Yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın, bugün Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu.

Mehmet Aydın, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı.

"Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık.

Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."



KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün ''Most Wanted'' yani ''en çok aranan'' listesine girmişti.

Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finanse etmek için organizasyon kurma, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank, daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vadeden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi.

Yatırdıkları paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi, yatırdıkları parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre, 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.