Tosuncuk tutuklandı mı? Çiftlik Bank mağdurları o kararı bekliyor...

Tosuncuk tutuklandı mı? Çiftlik Bank mağdurları o kararı bekliyor...

Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Binlerce mağdur vatandaş, yargı sürecini takip ediyor. Peki Tosuncuk tutuklandı mı?

Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçmıştı. Aylar süren beklemenin ardından Mehmet Aydın geçtiğimiz günlerde Brezilya'da Türk konsolosluğunda teslim olmuştu.

Brezilya'dan havalanan THY’ye ait uçakla Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

26 saat özel ekip tarafından sorgulanan Aydın, 60 sayfa tutan soruları cevapladı. 4 gün süren işlemleri tamamlandı.

Tosuncuk tutuklandı mı? Tosuncuk Türkiye'de ne zaman hakim karşısına çıkacak? soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çiftlik Bank mağdurları da Tosuncuk'un Türkiye'ye gelip yargılanmasını ve tutuklanmasını istiyor.

Tosuncuk'un Çiftlik Bank'ına paralarını kaptıranlar yargılama sürecinde bu paraları geri alıp alamayacaklarını da öğrenecek.

Peki Tosuncuk Mehmet Aydın tutuklandı mı? İşte son gelişmeler..

TOSUNCUK MEHMET AYDIN TUTUKLANDI MI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın’ın, emniyetteki sorgusu tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 5 Temmuz Pazartesi saat 21.00 gibi başlanan Aydın’ın ifade işleminin 6 Temmuz Salı 23.00 sularında tamamlandığı öğrenildi.

Verilen aralarla birlikte yaklaşık 26 saat özel ekip tarafından sorgulanan Aydın, 60 sayfa tutan soruları cevapladı. 4 gün süren işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

TOSUNCUK NE KADAR CEZA ALACAK?

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.