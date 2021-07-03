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    Tosuncuk yola çıktı! Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın teslim olma anları...

    Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor. İşte teslim olmak üzere yola çıkan Aydın'dan ilk görüntüler...
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 13:55
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    Tosuncuk yola çıktı! Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın teslim olma anları...

    'Çiftlik Bank' kurucusu, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın bugün saat 22.30'da Türkiye'ye getirileceğini açıklanmasının ardından  Aydın'ın teslim olduğu sırada ve uçaktan ilk fotoğrafları ortaya çıktı.

    Binlerce kişiyi mağdur ederek yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, Türk yargısına teslim olacağını açıklamıştı.

    Gıyabında yargılama süreci devam eden Aydın'ın mağdur ettiği binlerce kişi süreci yakından takip ediyor.

    Yapılan son açıklamaya göre, Mehmet Aydın saat 09.50'de Brezilya'dan güvenlik güçleriyle birlikte uçağa bindi.

    İşte akşam saat 22:30'da Türkiye'de olması beklenen Tosuncuk'un ilk görüntüleri...

    Mehmet Aydın, Türkiye yolunda: İlk görüntüler VİDEO

    TOSUNCUK MEHMET AYDIN'DAN İLK GÖRÜNTÜLER

    Mehmet Aydın, geçtiğimiz gün şaşırtan bir hamle yaparak Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk elçiliğine teslim oldu.

    Dolandırıcılık suçundan 75 bin yıla kadar hapsi istenen ve Brezilya'dan sınır dışı edilen Aydın, bugün 22:30'da Türkiye'de olacak.

    Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçakla İstanbul'a gelmek üzere yola çıkan Aydın'ın ilk fotoğrafları paylaşıldı.

    Görüntülerde Aydın'ın, konsoloslukta teslim olduktan sonra polis tarafından üst aramasının yapıldığı anlar ve uçakta çekilen fotoğraf yer aldı.

    Tosuncuk yola çıktı! Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın ın teslim olma anları... #1

    INTERPOL'ÜN 'EN ÇOK ARANANLAR' LİSTESİNDE

    'Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün 'en çok arananlar' listesindeydi.

    Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu.

    Tosuncuk yola çıktı! Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın ın teslim olma anları... #2

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