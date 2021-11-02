'Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye’ye getiriliyor

Tosuncuk olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın teslim alındı, Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Uruguay’da gözaltına alınan Fatih Aydın’ın Türkiye’ye iadesi talebinde bulunarak, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istedi.

18.30'DA TÜRKİYE'DE OLMASI BEKLENİYOR

Yapılan görüşmeler sonrası Türkiye’ye iadesi gerçekleştirilen Fatih Aydın'ın, bugün Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden tarifeli uçak ile saat 18.30 sıralarında Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor.

TEMMUZ AYINDA URUGUAY'DA YAKALANDI

Öte yandan "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Gözaltına alınan Aydın, Uruguay adli makamlarınca tutuklanmıştı.