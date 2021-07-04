Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın teslim olma nedeni...

Brezilya'da teslim olmasının ardından dün akşam Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. İşte Mehmet Aydın'ın teslim olma nedeni...

Kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın, kamuoyunda bilinen adıyla 'Tosuncuk', Brezilya'da teslim olmasının ardından dün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Aydın'ın verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

Sağlık taramasından geçirilen Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşte Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın teslim olma nedeni...

BORÇLARINI ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

TRT Haber'in ulaştığı bilgilere göre, Tosuncuk'un ön görüşmedeki ilk ifadesinde borçlarına ilişkin açıklama yaptığı belirtildi.

Ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle teslim olduğunu belirten Mehmet Aydın, ifadesinde borçlarını ödeyeceğini aktardı.

Borcu kadar alacakları da olduğunu söyleyen Tosuncuk, borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söyledi.

ALACAKLARININ BULUNDUĞU LİSTEYİ GETİRDİ

Brezilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.

''Neden teslim oldun?'' sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini ve yurt dışındaki çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği öğrenildi.