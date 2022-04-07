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    Toz taşınımı Güneydoğu'da etkisini gösterdi

    Türkiye'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterdi. Bölgede evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 18:42
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    Toz taşınımı Güneydoğu'da etkisini gösterdi

    Suriye'den gelen toz taşınımı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterip, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    Bazı noktalarda görüş mesafesi düşerken, bölge genelinde evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.

    Toz taşınımı nedeniyle oto yıkamacılarda ise yoğunluk oluştu.

    "Çamur yağdığından dolayı yoğunuz"

    Batman'ın Sason ilçesinde oto yıkamacı Raif Özmen, yoğunluğun sabahtan itibaren başladığını belirterek, "Çamur yağdığından dolayı yoğunuz. Araçlar çok gidip, geliyor" dedi.

    Meteoroloji uyardı

    Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, güney ve güneybatı yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile birlikte toz taşınımının başta Şırnak ve çevrelerinde olmak üzere Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te etkili olacağının tahmin edildiğini ve buna bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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