Haberler

Gündem Haberleri

TPAO 2 sahada petrol arayacak

TPAO 2 sahada petrol arayacak

TPAO, Gaziantep'te 15 bin, Mardin'de ise 61 bin hektarlık alan için 5 yıl süreyle geçerli olan petrol arama ruhsatı aldı.