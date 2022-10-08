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- TPAO 2 sahada petrol arayacak
TPAO 2 sahada petrol arayacak
- 08.10.2022 - 11:42
- Güncelleme : 08.10.2022 - 11:43
Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, karada ve denizde bulunan tüm noktalarda petrol keşifleri yapılıyor.
Gaziantep ve Mardin'de petrol aranacak
Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karar kapsamında, TPAO'ya Gaziantep'te 15 bin 409 hektarlık saha ile Mardin'de 61 bin 497 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Ruhsatların, 5 yıl süreyle geçerli olacağı aktarıldı.
Ağustos ayında 5 sahaya ruhsat verildi
Dünya enerji kriziyle savaşırken, Türkiye ise kendi kaynaklarına yönelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz ağustos ayında 5 saha için petrol arama ruhsatı verilmişti.
Antalya'da 3, Manisa'da 1 ve Kahramanmaraş-Gaziantep sınırında bulunan 1 sahada çalışma yapması amacıyla verilen ruhsatların geçerliliği 5 yıl olarak belirlenmişti.
Adana'da 7,5 milyon varil petrol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, petrol keşfinin açıklandığı Adana'da 7,5 milyon varil petrolün bulunmasının üzerine yeni keşiflerin sinyalini vermişti.