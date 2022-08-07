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    TPAO 5 sahada petrol arayacak

    TPAO 5 sahada petrol arayacak

    Yapılan son çalışmalarla birlikte karada ve denizde bulunan tüm noktalardan petrol çıkarılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 11:36
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, TPAO'ya, Antalya'da 3, Manisa'da 1 ve Kahramanmaraş-Gaziantep sınırında bulunan 1 sahada çalışma yapması amacıyla petrol arama ruhsatı verildi.

    Söz konusu ruhsatlar, 5 yıl süreyle geçerli olacak.

    Yeni keşifler aranıyor

    Enerjide dışa bağımlılığı sıfırlamak için Mavi Vatan'ın yanı sıra karada da arama ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veren Türkiye, geçmişte açılan ancak türlü nedenlerle kapatılan sondaj noktalarını da yeniden mercek altına aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Adana’da keşfedilen 7,5 milyon varil petrolün ardından yeni keşiflerin sinyalini vermişti.

    petrol

    Çalışmalar devam ediyor

    Türkiye'nin ahip olduğu yer altı kaynaklarından da en yüksek verimi elde etmeye çalışan TPAO, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki birçok noktada gemilerle sondajlara hız kesmeden devam ediyor.

    gemi


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