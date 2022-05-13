Petrol
109.19
1.62%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
485.797
13.51%
BTXN Coin
13.58
6.17%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C
    TPAO, 88 yıl aradan sonra Midyat'ta petrol arıyor

    TPAO, 88 yıl aradan sonra Midyat'ta petrol arıyor

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Basbirin'de 88 yıl aradan sonra yeni bir kuyuda sondaj çalışması yapma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 08:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin sınır komşusu Irak ve Suriye'nin birçok bölgesinde petrol rezervleri var.

    Mardin'in hemen karşısında yer alan Kamışlı'da her yer petrol kaynağı.

    Türkiye'de neden olmasın

    Sınır duvarın bu tarafında Türkiye topraklarında ise şaşırtıcı bir şekilde istenilen petrol bir türlü bulunamıyor.

    Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması için yeni bir politika izlenmeye başlandı.

    Akdeniz ve Karadeniz'de gaz arama çalışmaları başladı. Bir yandan da petrol arama çalışmaları var.

    Midyat'ta sondaj

    Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da harekete geçti.

    Mardin'in Midyat ilçesinde petrol arama ve sondaj faaliyetlerine başlandı.

    Midyat ilçesine bağlı Basbirin'de 1930'lu yıllarda yapılan sondaj faaliyetleri, teknik arızalardan dolayı sonlandırılmıştı.

    TPAO, Basbirin'de 3100 derinlikte yeniden sondaj yapmaya başladı.


    İlginizi Çekebilir

    Britanya Virjin Adaları, İngiltere'nin doğrudan yönetimine karşı çıkıyor
    Dünya

    Britanya Virjin Adaları, İngiltere'nin doğrudan yönetimine karşı çıkıyor

    Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi
    Gündem

    Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir