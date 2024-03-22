TPAO, Marmara'da 3 sahada petrol arayacak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Marmara Denizi'nde 3 sahada 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.

AA

Türkiye, Mavi Vatan'da etkinliğini artırıyor...

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerinden sonra taramalara hız verildi.

Bu kapsamda (TPAO)Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yeni tarama sahalarına açılıyor.

3 saha için karar çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre TPAO'ya; Tekirdağ il sınırlarındaki 13 bin 149 hektar, Tekirdağ ve Balıkesir'deki 54 bin 238 hektar ile Tekirdağ ve Çanakkale'deki 27 bin 668 hektar yüz ölçümüne sahip deniz sahaları için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

TPAO, söz konusu sahalarda ruhsat almak için 15 Eylül 2023 tarihinde başvuru yapmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)