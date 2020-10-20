TPAO, Tuna-1 sondaj kuyusunun görüntülerini paylaştı

Sakarya bloğunda açılan ve keşif yapıldığı duyurulan Tuna-1 kuyusunun ilk görüntüleri yayınlandı.

Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin yankıları sürerken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) yeni bir paylaşım geldi.

TPAO, sosyal medya hesabından Tuna-1 kuyusuna yapılan ilk doğalgaz sondaj çalışmaları ve kuyudaki son çalışmaların görüntülerini yayınladı.

Tuna-1 kuyusundan ilk görüntüler

20 TEMMUZ'DA BAŞLAMIŞTI

Bölgedeki ilk sondaj çalışmaları 20 Temmuz'da başlarken, 17 Ekim itibarıyla Tuna-1 Kuyusu tamamlandı.

"40'A YAKIN KUYU AÇILACAK"

Sakarya gaz sahasında şu ana kadar sadece Tuna-1 adlı kuyunun sondajının tamamlandığını ifade eden Enerji Bakanı Fatih Dönmez, üretimin 2023 yılında başlayacağını hatırlatarak, “Burada 40’a yakın üretim kuyusu planlıyoruz. Yaklaşık her iki ayda bir kuyu açarak üretim planı hazırlıklarımız tamamlanmış olacak.” dedi.

Fatih sondaj gemisinin aynı sahada açacağı ikinci tespit kuyusu Türkali-1’in ilkinden sadece 4-5 kilometre uzakta olacağı bilgisini de veren Dönmez, toplam üç kuyu daha açarak sahadaki rezerv tahmininin sağlamasını yapacaklarını ifade etti.