TPAO'dan yeni video: Karadeniz gaz sahasında bir gün

Ali Babacan'ın 'Nerede bu Karadeniz gazı' çıkışına adeta cevap niteliğinde bir video paylaşan TPAO, Karadeniz'de gazın karaya taşınması ve işlenmesi için bir günde neler yapıldığını anlattı.

Türkiye, ejerjide dışa bağımlılığın önüne geçmek için başlattığı büyük atılımın meyvelerini almak üzere.

Dünyanın sayılı filolarından birini oluşturan Türkiye'nin sondaj gemileri tarafından Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya ulaştırlması için çalışmalar devam ediyor.

2023'te kullanıma girmesi beklenen gazın işlenmesi ve taşınması için yürütülen çalışmalar hem karada hem de deniz dibinde devam ederken muhalefetin, konuya ilişkin adeta dalga geçer açıklamaları da gündeme geliyor.

Özellikle DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, düzenlediği basın toplantısında Karadeniz'deki çalışmaları hedef almış ve "Hani bizim Karadeniz gazı ne oldu? Hani Türkiye'nin gaz ihtiyacını giderecekti ne oldu yıllar geçti yıllar! 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar; 'Karadeniz'de gaz bulduk...' diye insanlara umut satmıyor muydunuz? Ne oldu? Nerede bizim Karadeniz'deki gazımız nerede ben soruyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cevap niteliğinde paylaşım: 1 güne sığdırdıklarımız

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesaplarından adeta Babacan'a cevap niteliğinde bir video paylaştı.

“Türkiye için bir güne sığdırdıklarımız; akıllara, hayallere sığmaz.” notuyla paylaşılan videoda, Sakarya Gaz Sahası'nda bir günde neler yapıldığı anlatılırken, görüntülerde Türkiye’nin gururu sondaj gemilerimiz Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin yanı sıra, Castorone, Simon Stevin, Seven Arctic, Seven Pegasus ve Seven Oceanic gemilerinin Sakarya Gaz Sahasında üstlendikleri görevlerle ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Milli enerji alanında Türkiye’nin elini güçlendirecek olan Sakarya Gaz Sahası, önemli bir enerji HUB’u olacak.

İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gazın vatandaşın kullanımına sunulması hedeflenirken, ikinci fazda 40 milyon metreküp gazın vatandaşların kullanımına sunulması bekleniyor.

TPAO'dan yeni video: Karadeniz gaz sahasında bir gün ViDEO



Gemilerin görev dağılımı

Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgazın çıkarılmasında Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri aktif rol alıyor.

Bu doğrultuda, Türkiye’nin ilk sondaj gemisi olan “Fatih” sondaj operasyonunu, “Kanuni” sondajı yapılan kuyuların alt tamamlama operasyonu ve kuyu akış testlerini üstlenirken, “Yavuz” ise Fatih ve Kanuni Sondaj Gemilerinin operasyonları sonrasında görev verilen lokasyona giderek son aşama olan üst tamamlama çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin gururu olan sondaj gemileri, çalışmalarını 24 saat esasına göre yapıyor.





Denizin 2 bin 200 metre altına tesis kuruluyor

Öte yandan, denizin 2 bin 200 metre altında kurulacak tesis için dünyanın farklı lokasyonlarından gelen konularında uzman başka gemiler de eş zamanlı olarak çalışmalarına devam ediyor.

23 Ağustos 2022 tarihinde Filyos Limanı’na varan Simon Stevin Gemisi, serilen boru hatları ve kordon bağı hattının üzerine taş dolgu yapıyor. Bu gemilerden 6 Temmuz tarihinde Filyos Limanı’na varan ve halen çalışmalarına devam eden “Castorone”, Karadeniz’in derin kısımda kalan 10 inçlik boruların serilmesi ve montajı işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ayrıca, devam eden işlemlerinin arasında MEG (Mono Etilen Glikol) hattı için de boru serimi yapıyor. Seven Pegasus Gemisi'nin ilk görevi ise Boru Hattı Güzergah Araştırması oldu. Aynı gemi, şu anda Deniz Tabanı Üretim Tesisinde yer alacak boru hattı sonlandırma ünitelerini ve “Mudmat” adı verilen deniz zeminine kurulan çelik yapının yerleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.





"Sığ alanda boruların serim işlemlerine devam ediyor"



Suyun 3 kilometre altındaki operasyonları gerçekleştirebilecek yeterlilikte olan Seven Artic Gemisi de Deniz Tabanı Üretim Tesisi'nde yer alacak olan doğalgazın iletim hattına bağlanmasını sağlayan vana ve borulama sisteminin Vakumlu Temel Kazığa yerleştirme işlemlerini üstlendi.

Ağır inşaat işleri gemilerinden ikinci olan Seven Oceanic Gemisi ise, ilk 30 kilometrelik sığ alanda boruların serim işlemlerine devam ediyor. Toplam 170 kilometre uzunlukta olan Kordon Bağı Hattı'nın denizden 30 kilometre kadar açığa seriminden sorumlu olan gemi, çeşitli ekipmanların yerleştirilmesinden de sorumlu olarak çalışmalarını sürdürüyor.





Kara tesislerinde alt-üstyapı çalışmaları tam gaz devam

Proje doğrultusunda karada yer alan Gaz Alım ve İşleme Tesisinde de altyapı ve üstyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Alanın inşaat işleri önemli oranda ilerlerken, enerjilendirme için yapılan çalışmalar kara tarafında devam ediyor. Ayrıca, denizden gelen gazın donmasını engelleyecek olan ve yine denizden gelen gazın sudan ayrışmasını sağlayacak olan ekipmanların kurulumları da yapılmaya başlandı.



