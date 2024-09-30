TPAO'nun 3 ilde petrol arama ruhsat sahası genişletildi TPAO'nun Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'daki petrol arama ruhsat sahasının genişletilmesi ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA

Türkiye, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak adına son yıllarda birçok adım attı.

Denizlerde doğalgaz ve petrol sondajı için büyük bir filo kurulurken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da karada karış karış arama yapıyor.

Şırnak'taki Gabar eteklerinde her gün üretimi artan bir petrol rezervi keşfedilirken, benzer keşifler için çalışmalar sürüyor.

RUHSAT SAHASI GENİŞLETİLDİ

Bu kapsamda TPAO'nun Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'daki petrol arama ruhsat sahası genişletildi

Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan petrol arama ruhsat sahasına 15 bin 153 hektarlık saha ilave edildi.

İLAN RESMİ GAZETE'DE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, TPAO'nın Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır sınırları içinde sahip olduğu 23 petrol arama ruhsatına, 15 bin 153 hektarlık sahanın ilavesine karar verildi.

HEDEF 100 BİN VARİL

Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacı 1 milyon varil.

Buna karşılık Türkiye'de günlük üretim ortalama 70 bin varil. Bu üretimin 45 bini sadece Gabar'da yapılıyor.

Gabar'da üretim hedefi ise 95 kuyuda, 100 bin varil üretime çıkabilmek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)