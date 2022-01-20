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- TPAO’nun petrol arama ruhsatı uzatıldı
TPAO’nun petrol arama ruhsatı uzatıldı
Yapılan başvuru üzerine TPAO’nun Diyarbakır ve Şanlıurfa’da, 45 bin 783 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.
- AA
- 20.01.2022 - 08:45
- Güncelleme : 20.01.2022 - 09:14
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde 45 bin 783 hektarlık alanı kapsayan ve birinci uzatım süresi 30 Aralık 2021 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.
Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.
2023’E KADAR UZATILDI
Söz konusu petrol arama ruhsatının 30 Aralık 2023'e kadar 2 yıl uzatılmasına karar verildi.