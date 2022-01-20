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TPAO’nun petrol arama ruhsatı uzatıldı

TPAO’nun petrol arama ruhsatı uzatıldı

Yapılan başvuru üzerine TPAO’nun Diyarbakır ve Şanlıurfa’da, 45 bin 783 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.