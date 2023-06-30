Trabzon'da boynuzlarını tutan adamı fırlatan boğa Kurbanlık boğa, kesime hazırlanırken boynuzlarını tutan şahsı savurduğu anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Binlerce müslüman kurban ibadetini yerine getirmek için aylar öncesinden kurbanlıklarını belirledi.

Kurban Bayramı’nın ilk gününün sabahında, kılınan namazın ardından tatlı telaş başladı.

Çoğu vatandaş kurbanlıklarını sorunsuz şekilde evine getirip keserken, firari hayvanlar yine iş başındaydı.

Her sene olduğu gibi bu senede kaçan kurbanlıklar hareketli dakikalara yol açtı.

Öte yandan yaşanan yeni görüntüler ise eski görüntülerin yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.

Boynuzlarını tutan adamı savurdu

Öte yandan yaşanan yeni görüntüler ise eski görüntülerin yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.

Trabzon’un Of ilçesinde geçen yıllarda kaydedilen kurbanlık boğayı yatırmak isteyen 8 kişilik ekibin ve boğanın mücadelesi görenleri yeniden güldürdü.

Ayaklarına ip bağlanarak yere yatırılmak istenilen boğa bir süre direndi. 7 kişinin yere yatırmak için uğraştığı, Şenol Şimşek isimli vatandaşın ise boynuzlardan tutarak etkisiz hale getirmek için uğraştığı boğa son hamlesiyle Şimşek'i savurdu.

Şenol Şimşek’i savurarak ters bir şekilde yere düşüren boğayı yere yatırmayı başaran vatandaşlar, kesim anından sonra boğanın son hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Şenol Şimşek’i boynuz hamlesiyle tekrar yere düşüren boğanın o görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.