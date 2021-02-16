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- Trabzon AK Parti kongresinde açılan Ay pankartı
Trabzon AK Parti kongresinde açılan Ay pankartı
AK Parti Trabzon kongresinde partililer, 3 astronotun horon oynadığı bir pankart açtı.
- AA & Ensonhaber
- 16.02.2021 - 15:15
- Güncelleme : 16.02.2021 - 15:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında Ay'a gidileceğini müjdelemesi, AK Parti kongrelerindeki pankartlara da yansıdı.
Erdoğan, partisinin Trabzon'daki kongresine katıldı. Partililer, Erdoğan'ı ilginç bir pankartla karşıladı.
AY'DA HORON PANKARTI
3 astronotun horon oynadığı pankartta, "Bize her yer Trabzon" yazısı yer aldı.
Trabzon AK Parti kongresinde açılan Ay pankartı ViDEO