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    Trabzon AK Parti kongresinde açılan Ay pankartı

    Trabzon AK Parti kongresinde açılan Ay pankartı

    AK Parti Trabzon kongresinde partililer, 3 astronotun horon oynadığı bir pankart açtı.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.02.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 15:28
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında Ay'a gidileceğini müjdelemesi, AK Parti kongrelerindeki pankartlara da yansıdı.

    Erdoğan, partisinin Trabzon'daki kongresine katıldı. Partililer, Erdoğan'ı ilginç bir pankartla karşıladı.

    AY'DA HORON PANKARTI

    3 astronotun horon oynadığı pankartta, "Bize her yer Trabzon" yazısı yer aldı.

    Trabzon AK Parti kongresinde açılan Ay pankartı ViDEO

    Trabzon AK Parti kongresinde açılan Ay pankartı #1

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