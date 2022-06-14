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    Trabzon' dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı

    İki yılın ardından kutsal topraklara giden 263 kafileden oluşan hacı adayları, sevinç gözyaşlarıyla yola çıktı.
    • 14.06.2022 - 09:00
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    Trabzon' dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı

    Pandemi nedeniyle iki senedir gerçekleştirilemeyen Hac İbadeti tekrar başladı.

    Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından, Trabzon’dan ilk hacı adayları bu sabah uçakla kutsal topraklara hareket etti.

    263 kafile Medine'ye uğurlandı

    İHA'nın haberine göre; 263 kişiden oluşan kafilede hacı adayları ve görevliler yer alırken, hacı adayları Trabzon Havalimanı'ndan yakınları tarafından uğurlandı.

    2018 yılında yazıldığını belirten hacı adayı Ekrem Şahin yedeklerden çıktığını söyledi.

    Şahin, "İzmir’de yazılmıştım Trabzon’dan gitmek nasip oldu. Şu ana kadar heyecanlı değildim ama bu saatten sonra heyecan başladı" dedi.

    "Her şey gelip geçiyor ama bu kalıcı"

    Hacı adayı Numan Turhal da, "13 sene üzerine gidiyorum. Bir insanın heyatında kendisi için yapabileceği en güzel şey. Her şey gelip geçiyor ama bu kalıcı. Bir insan ölürken bunu yaptığı için asla pişman olmaz" diye konuştu.

    İsmi çıktığında andan itibaren heyecanlı olduğunu söyleyen Ahmet Çabuk, "2020 yılında yılında çıkmıştı. O zaman pandemi nedeniyle gidemedik. Bu seneye nasipmiş" ifadelerini kullandı.

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