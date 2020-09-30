Tüyleri diken diken eden bir konuşma gerçekleştiren Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, "Bozkurtlarım bizi ne zaman Karabağ'a gönderecekler diye görev bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Polis Özel Harekat birimi öğrencilerinden bir personelinin düğününe katıldı.

Burada kısa bir açıklamada bulunan Alper'in gündeminde Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da gerçekleştirdiği işgal girişimi sonrası teyakkuza geçen Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatla, Ermeni mevzilerinin ateş altına alınması vardı.

Teşkilata mensup polislerin Karabağ'ın özgürlüğü için görev beklediğini belirten Alper, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

ÖZEL HAREKAT KARABAĞ İÇİN GÖREV BEKLİYOR

"Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurtum, 'sayın müdürüm bizi, ne zaman Karabağ'a gönderecek' diye bekliyor. Karabağ'ın göbeğine Türk'ün bayrağını dikmek üzere hazır bekliyorlar. Özel Harekat Şubesi öyle bir şubedir ki buradaki yiğitler şimşek gibi çakar, sel gibi coşar, hudutta hududa yol bulup koşar. Benim koçyiğitlerim kendilerine verilen hedefe korkusuzca, cesurca, yürekli şekilde bir aslan gibi giden hilal bıyıklı bozkurtlardır"





Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in Karabağ konuşması İZLE