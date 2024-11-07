Türkiye’nin önemli havalimanlarından biri olan Trabzon Havalimanı, bugün saat 12.50-18.30 arasında gerçekleştirilecek pist bakımı nedeniyle uçak trafiğine kapatıldı.
Pistte yapılacak çalışma dolayısıyla bu saat aralığında gerçekleşmesi planlanan 4 uçuşun iptal edildiği bildirildi.
7'NCİ BAKIMI
2020 yılında asfaltlanarak yenilenen Trabzon Havalimanı pisti 4 yılda 7'nci kez bakıma alındı.
23 Nisan 2020 yılında pist yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılan ve yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından tekrar hava ulaşımına açılan havalimanı, 5 ay sonra tekrar bakıma alınmıştı.
KAZA NEDENİYLE KAPATILMIŞTI
Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloların yenilendiği 2 haftalık çalışmanın ardından tekrar uçuşlara açılan Trabzon Havalimanı, 20 Ağustos 2021 tarihinde pistte meydana gelen çatlak nedeniyle uçuşlara tekrar kapatılmıştı.
Bu tarihlerin ardından havalimanı pistinde dönem dönem çalışma yapılırken, son olarak geçtiğimiz yıl 7. ve 12. aylarda pist bakıma alınarak havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.
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