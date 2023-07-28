Trabzon Havalimanı'nda tarihin en yoğun temmuz ayı yaşanıyor Turistlerin uğrak bölgelerinden biri olan Trabzon her yıl milyonlarca misafir ağırlıyor. Bu yıl temmuz ayında önceki yıllara oranla daha da artan turist hareketliliğinin ağustos sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki turizm hareketliliği devam ediyor.

Geçen yıl 3 milyonu geçen yolcu sayısı ile yoğun bir trafik yaşayan Trabzon Havalimanı’nda, 2022 yılında 16 bin 972 iç hat ve 6 bin 507 dış hat olmak üzere 23 bin 479 sefer gerçekleştirildi.

Sefer sayısı yüzde 96 arttı

Geçtiğimiz yıl ise 2 milyon 471 bin iç hat ve 703 bin dış hat olmak üzere toplam 3 milyon 174 bini aşan yolcu sayısına ulaşılırken, özellikle dış hatlarda bir önceki yıla oranla sefer sayısı yüzde 96, yolcu sayısı da yüzde 186 artış gösterdi.

Tarihin en yoğun temmuz ayı

Bu yıl ise son yılların en yoğun dönemini geçiren Trabzon Havalimanı'nda özellikle dış hatlardan gelen turistlerin çoğunluğunu Körfez ülkelerinden gelen vatandaşlar oluştururken, bu yıl yaşanan yoğunluğun önceki yılların çok üzerinde olduğu belirtildi.

Trabzon Havalimanı'ndaki bu yoğunluğun ağustos ayı sonlarına kadar sürmesi bekleniyor.