Trabzon Havalimanı'nda turist yoğunluğu kameraya yansıdı Trabzon Havalimanı'ndan yansıyan bir videoda Arap turist yoğunluğu gözler önüne serildi. O anlar böyle görüntülendi.

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ensonhaber.com

Son dönemde Orta Doğu'dan gelen turistlerin tercihi Karadeniz Bölgesi oluyor.

Bodrum, Fethiye, Antalya ve Alaçatı'nın ardından Karadeniz de böylelikle turizmde büyük bir ivme kazanmaya başladı.

Gerek doğası gerekse gerekse tarihi güzellikleriyle Arap turistlerin ilgisini çeken Karadeniz'de oluşan yoğunluk her geçen gün artıyor.

Arapların gözdesi Karadeniz oldu

Bu kapsamda Trabzon’da 260 turizm işletme belgeli tesis ve 19 bin 348 yatak kapasitesine ulaşırken, 2022 yılına göre işletme sayısında yüzde 10, yatak kapasitesinde ise yüzde 7 artış oldu.

Özellikle son yıllarda Arap turizmiyle birlikte bölgedeki tesis sayılarında belirgin bir artış yaşanırken, bu yılın ilk 6 ayında Trabzon’u 205 bini yabancı, 264 bini yerli olmak üzere 469 bin turist ziyaret etti.

Trabzon'dan sonra Rize'ye de akın var

Trabzon'da olduğu gibi Rize'de de aynı durum yaşanıyor.

Özellikle son dönemde yaylalara yapılan tesisleri çok beğenen Arap turistler bölgeye adeta akın ediyor.

Havaalanında yoğunluk yaşandı

Bölgeye olan talep yoğunluğu devam ederken bunun son örneği sosyal medyaya düşen bir video oldu.

Trabzon Havalimanı'nda bir Arap turistin çektiği görüntülerde yoğunluk dikkat çekti.

Arap turistin yoğunluktan memnun olmadığını belli

Havaalanına gelen bir Arap turist sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yoğunluğu gözler önüne serdi.

O anlar böyle görüntülendi.