Trabzon Havalimanı'nda yabancı turist sayısı ilk kez yerli turist sayısını geçti Turistlerin uğrak bölgelerinden biri olan Trabzon bu yıl da milyonlarca misafiri ağırladı. Kentte 7 aylık sürede ilk kez şehre gelen yabancı turist sayısının yerli turist sayısını geçtiği belirtildi.

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İHA

Yurt genelinde turizm hareketli geçiyor.

Bir yoğunluk da yaz-kış yoğun ilgi gören Trabzon'da yaşanıyor.

Doğu Karadeniz'in güzelliklerini görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, kentin turistik bölgelerini ziyaret ediyor.

12 farklı ülkeden akın akın geliyorlar

Böylelikle Uzungöl ve Sümela Manastırı'nın yanı sıra yüksek rakımlı yaylalar yoğun ilgi görüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turizm destinasyonları bakımından en zengin tarihi ve doğal güzelliklere sahip Trabzon’a Arap ziyaretçilerin yanı sıra farklı ülke vatandaşlarının da ilgisi yoğun olarak sürüyor.

Bu yaz sezonunda Trabzon Havalimanı'na Almanya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Irak Kürdistan Bölgesi, İsrail, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün gibi 12 farklı ülkeden toplam 3 bin 909 uçuş gerçekleştirildi.

Yabancı turist yerliyi geçti

Trabzon Havalimanı bu yılki turizm sezonunda tarihinin en yoğun günlerini geçirirken, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, 7 aylık sürede ilk kez şehre gelen yabancı turist sayısının yerli turist sayısını geçtiğini söyledi.

Bu yılın Temmuz ayı sonu itibariyle Trabzon’a gelen turist sayısının 750 bine yaklaştığını belirten Kantarcı, Trabzon Havalimanının da uçuş rekorları kırdığını kaydetti.

"Her sene üzerine konularak artıyor"

Bu yıl turizm sezonunda olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Kantarcı, “Bu sene olumlu gelişmeler yaşandı, rakamlar gerçekten çok iyi. Doğu Karadeniz Bölgemizdeki en büyük havalimanı Trabzon Havalimanı uçuş rekorları kırdı. Bu yıl 30 Haziran’da toplamda 145 uçuş gerçekleşirken, 28 Temmuz'da 148 uçuşa ulaşıldı. Rakamlara bakıldığında her sene üzerine konularak artıyor. Bu yıl temmuz sonu itibariyle resmi rakamlara göre toplamda 740 bine yakın turist Trabzon’a geldi. Yaklaşık 340 bin yerli turist ve 400 bine yakın da yabancı turist Temmuz 2023 yılı sonu itibariyle ilimize gelirken farklı olan, ilk 7 ay sonunda Trabzon’da ilk kez yabancı turist sayısı yerli turist sayısını geçmiş oldu. Burada özellikle Haziran ve Temmuz’da yaşanan ciddi yoğunluk ön plana çıktı. Trabzon ilimiz ve bölgemiz 2019’da turizmde ciddi rakamlara ulaşmıştı, bu yıl sonu itibariyle 2019 rakamlarının üzerine çıkacağımızı tahmin ediyoruz.” dedi.

"Bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkıları var"

Son yıllarda artan turizm hareketliliğini Trabzon Havalimanı'nın artık kaldıramaz hale geldiğine dikkat çeken Kantarcı, “Bununla ilgili önceki yıl ve geçen sene başta sayın valimiz olmak üzere Trabzon’da tüm vekillerimiz, yetkililerle birlikte görüşmelerimiz olmuştu, eksiklikleri iletmiştik. Bu sezon için en azından dış hatlar terminalinin yetiştirilmesiyle ilgili beklentimiz vardı. Bakanlık havalimanının tamamıyla büyütülerek genişletilmesi projesini ön plana çıkarttı. Bu projeyi çok olumlu buluyoruz. Temennimiz odur ki çok fazla zaman kaybetmeden bir an önce inşaatına başlanması. Çünkü bu rakamlar bu turizm hareketliliği Trabzon Havalimanımız için artık kaldırılamaz boyuta gelmiş noktada. İki yıl önce açılan Rize Artvin Havalimanı oraya da dış hat uçuşları başlamış oldu. Bu sene sayı çok azdı ancak önümüzdeki sene katlayarak üzerine koyacak ve bölge turizmine destek vereceğini bekliyoruz.

Ordu-Giresun Havalimanında beklediğimiz sayılara her ne kadar ulaşamazsak da Doğu Karadeniz genelinde değerlendirdiğimiz zaman üç havalimanımızın hem iç turizm hem de dış turizm anlamında bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkıları var. Kapasite ne kadar artarsa bölge ülke ekonomisine o kadar katkısı olacaktır. Bu bağlamda Trabzon Havalimanıyla ilgili büyütme genişletme çalışmalarının bir an önce başlamasını ve en kısa sürede de neticelendirilmesini temenni ediyoruz. 20 yıl önce hiçbirimiz bu günleri düşünemezdik. Daha ileri için gereken ne ise üzerimize düşen çalışmaları yapıyoruz devlet büyüklerimizden de en kısa zamanda gerçekleşmesini temenni ediyoruz.” diye konuştu.