Toplu açılış törenine katılarak Trabzonlulara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, minik bir çocuğu sahneye aldı, mikrofonu ona kaptırdı. Çocuğun söyledikleri alandakileri adeta coşturdu.

Trabzon’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdele kesiminden önce sahneye çıkmak isteyen küçük çocuğu kırmadı.

"CUMHURBAŞKANI AMCA"

Babası ile ilgili yaşanan bir sıkıntıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşan çocuğun önce “Cumhurbaşkanı amca” diyerek sözlerine başladığı duyuldu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarılan ve elinden mikrofonu alan çocuk, heyecanlı ses tonu ile oy istedi.

“ONA OYUNUZU VERİN”

“Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı amcamızın karşısındaki bu Bay Kemal hain hain. Adam burada. En iyi adam. Ona oyununuzu verin. O en büyük” diyen çocuk, daha sonra alanda toplanan Trabzonluları selamladı.

Trabzon mitinginde Cumhurbaşkanı'nın elinden mikrofonu alan çocuk VİDEO

DUYAN COŞTU

Minik çocuğun sözleri Trabzonluları adeta coşturdu.

Kurdele kesimine de katılan minik çocuğa oyuncak otomobil hediye edildi.