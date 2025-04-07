Trabzon'da CHP’li Ortahisar Belediyesi'nin Nisan ayı oturumu gergin başladı..
CHP Meclis Üyesi Serdar Çebi, gerçekleştirdiği konuşmada AK Partili Ufuk Hoş'un sosyal medya paylaşımına dikkat çekti..
Paylaşımı okuyan Çebi "Atatürk'e hakaret edemezsin" ifadelerini kullandı.
"EDEPSİZLİK YAPMAYIN BAŞKANIM"
Çebi'nin sözlerinden sonra konuşmak isteyen AK Partili Ufuk Hoş'un, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya "Edepsizlik yapmayın başkanım" ifadesinin ardından meclis salonunda tartışma çıktı.
"HADSİZ NE KONUŞTUĞUNA DİKKAT ET"
Meclis üyelerinin ayağa kalktığı tartışmada Başkan Kaya, Ufuk Hoş'a, "Edepsizliği sen yapıyorsun. Hadsiz ne konuştuğuna dikkat et" ifadelerini kullandı.
Mecliste yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, AK Partili ve CHP meclis üyelerinin araya girmesiyle kavga son buldu.
KAVGAYI BAŞLATAN PAYLAŞIM
Öte yandan kavgayı başlatan Ufuk Hoş'un paylaşımı ise şu şekilde;
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