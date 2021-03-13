Trabzon Platformu’ndan Bakan Soylu’ya başsağlığı mesajı

Annesini kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Trabzon Platformu tarafından başsağlığı ve sabır dilendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu bu sabah koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bakan Soylu'ya birçok yerden de başsağlığı mesajları geldi.

Trabzon Platformu, Bakan Soylu'nun acısını paylaştıklarını belirten bir taziye mesajı yayınladı.

TRABZON PLATFORMU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Trabzon Platformu tarafından yayınlanan mesajda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem anneleri Servet Soylu Hanımefendi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumeye Allah'tan rahmet başta Sayın Bakanımız olmak üzere yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri yer aldı.