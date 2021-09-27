Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanına yapılacak olan 900 yataklı hastanenin yapımı, zemin güçlendirme çalışmalarıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleri, Türkiye'de tek tek hizmete giriyor.

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastaneler sağlıkta devrime imza atarken, bir şehir hastanesi de Trabzon'da yükseliyor.

İlde, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL’lik bir yatırımla bitirilmesi planlanan şehir hastanesi inşaatı için fore kazık çalışmaları yapılıyor.

900 YATAK KAPASİTESİ

Trabzon Şehir Hastanesi, 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 151 yataklı KVC hastanesi, 33 adet ameliyathane, 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesini bünyesinde barındıracak.

400 FORE KAZIKLA GÜÇLENDİRME

Şu ana kadar yaklaşık 130 tane fore kazığın çakıldığı şehir hastanesi yapımında toplam 400 fore kazık çakılacak.

"2023 YILINDA TAMAMLANACAK"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çalışmalar hakkında bilgi vererek “İnşallah 2023 seçimlerinden önce şehir hastanesinin tamamlanması arzu ediliyor biz de onu takip ediyoruz. Trabzonumuzun çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak birçok hastaneyi birleştirip tek elden hizmetin yürütüleceği önemli bir yatırım. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’de sayılı şehirlerde gerçekleştirdiği vizyon projelerinden bir tanesi. O manada Trabzon’da bunun ihalesinin yapılması ve şu anda orada çalışmalara başlanmış olmasından şehir olarak ziyadesiyle memnunuz. Elbette bulunduğu alan bir dolgu alanı dolgudan kazanılan bir alan.

"ZEMİN GÜÇLENDİRMELERİ SÜRÜYOR"

Dolayısıyla inşaat tekniği olarak da buna uygun inşaat teknikleri kullanılıyor. Zaten şehir hastaneleri Türkiye’nin her yerinde çok yüksek şiddetli depremlere dayanacak şekilde bir projelendirilmeyle yapılıyor. Şimdi orada zeminin güçlenmesi ve uygun zemine uygun teknikle iş yapma adına fore kazık çalışması devam ediyor. Bu, dolgu alanlarında ve çok sağlam olmayan zeminlerde uygulanan önemli bir teknik. Dolayısıyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor." dedi.

"RAHAT VE SAĞLIKLI ULAŞIM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda oranın ulaşımıyla, altyapısıyla ilgileniyoruz." diyen Zorluoğlu, "İçme suyu, kanalizasyon gibi durumlarını çözmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da vatandaşlarımızın oraya çok rahat sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak ulaşım meselelerini Valiliğimizle, Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.