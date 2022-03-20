Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yükselmeye başladı

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Akyazı mevkiinde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin yanındaki dolgu alanında kamu imkanları ile yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor.

Türkiye, dev bir esere daha kavuşuyor...

Temeli geçtiğimiz yıl atılan Trabzon Şehir Hastanesi‘nin 2023 yılı ortalarında tamamlanması planlanırken, toplam 900 nitelikli yatak sayısının gerekli görülmesi halinde artabileceği belirtildi.

YATAK SAYISI GEREKLİ GÖRÜLÜRSE ARTIRILACAK

Şehir Hastanesi 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 151 yataklı KVC hastanesi, 33 adet ameliyathane, 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesini bünyesinde barındıracak.

3 HASTANEYİ BİR ARAYA TOPLAYACAK

Şehir hastanesinin tamamlanması ile il merkezindeki Kemik Hastanesi, Ahi Evren Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Numune Kampüsü burada toplanacak.

HASTANELER ARASINDA DOLAŞMA ÇİLESİNE SON

Böylece hasta tedavisi sürecinde hastaneler arasında dolaşma çilesinden kurtulacak.

Öte yandan hastaneye ulaşım ve yollar konusunda da Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ise sürüyor.